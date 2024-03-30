Аэропорт Шымкента месяц не будет работать с 10:30-18:00

С 1 апреля по 3 мая аэропорт Шымкента не будет работать с 10:30 до 18:30.

В это время будет проводится ремонт взлетно-посадочной полосы.

В связи с внесением изменений в расписании выполнения рейсов, пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах аэропорта. Также на пути к аэропорту ведутся дорожные работы.

Из-за ремонта дорожного покрытия пассажирам необходимо выезжать в аэропорт заранее.

И во избежание заторов оставлять свои автомобили на парковке нового терминала.