Назван регион с самым большим количеством лиц на диспансерном учете с диагнозом «Туберкулез», передает Кaztag.kz.

«По данным официальной статистики, в 2018 году в Казахстане на диспансерном учете стоял 35 181 пациент, из них с активной формой туберкулеза 14 874 пациента. В течение 2018 года 8942 пациентам «диагноз поставлен впервые». Самое большое количество лиц на диспансерном учете зарегистрировано в Шымкенте и Туркестанской области (3604), Алматинской (3311), Восточно-Казахстанской (2860), Кызылординской (2495) областях», — говорится в сообщении пресс-службы Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) в четверг.

По данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), следует далее, в период с 2000 по 2016 годы в мире благодаря диагностике и лечению туберкулеза было спасено 53 млн человеческих жизней.

«Лечение при обычном туберкулезе занимает около 6 месяцев. В нашей стране реализуется стратегия интегрированного контроля болезни. Эта стратегия контроля позволяет больным туберкулезом с закрытой формой проходить лечение амбулаторно в своих поликлиниках», — проинформировали в ФСМС.

Отмечается, что наибольший риск заразиться туберкулезом имеют люди, инфицированные ВИЧ и больные СПИДом.

«По данным ВОЗ, туберкулез является одной из ведущих причин смерти людей с ВИЧ: в 2016 году туберкулезом было вызвано 40% случаев смерти среди ВИЧ-инфицированных людей. Кроме того, высокий риск инфицирования имеют дети, так как их иммунная система еще до конца не сформирована, и люди пожилого возраста», — следует из сообщения.

Как сообщается, ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Мероприятие было учреждено ВОЗ. В этом году кампания борьбы с туберкулезом проходит под лозунгом «Find. Treat. All. #EndTB» («Выявить и вылечить всех, ликвидировать туберкулез»).

«В Казахстане выявление, профилактика и лечение туберкулеза входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и осуществляется абсолютно бесплатно. В 2019 году на диагностику, лечение и социальную помощь больных туберкулезом из государственного бюджета было выделено Т47,7 млрд», — резюмируется в сообщении.