В Туркестанской области меняется подход к лечению туберкулёза

Туберкулёз долго считался болезнью прошлого века. Но и сегодня эта инфекция остаётся одной из самых опасных.

В Туркестанской области за десять лет число заболевших сократилось более чем наполовину. Ставка теперь делается не на количество коек, а на качество лечения.

За последние десять лет в регионе заболеваемость снизилась на 52%. Коечный фонд — с 740 до 250 мест. На заседании под председательством акима области Нуралхана Кушерова прозвучали новые задачи: усиливать раннюю диагностику, активнее применять современные препараты и расширять профилактику.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мы должны остановить распространение туберкулёза. Для этого нужно выявлять пациентов на ранней стадии, применять инновационные методы лечения и вести разъяснительную работу. Особое внимание — подготовке врачей».

Сегодня в областном физиопульмонологическом центре работают 205 круглосуточных коек. 25 предназначены для пациентов с множественной лекарственной устойчивостью, 60 — для тех, чья инфекция чувствительна к рифампицину. Есть отделение для детей и подростков, паллиативные койки и даже помощь для пациентов с психоневрологическими нарушениями. Центр включает пульмонологическое отделение и реабилитацию.

Асхан Байдувалиев, руководитель управления здравоохранения Туркестанской области: «За восемь месяцев этого года заболеваемость туберкулёзом снизилась почти на 10%. По республике показатель ниже, но динамика в регионе заметна. Особенно среди детей. Новые препараты позволяют сократить сроки терапии — с двух лет до шести–двенадцати месяцев».

С 2016 года в регионе применяют инновационные схемы лечения. Более 350 пациентов уже прошли сокращённые курсы, 320 успешно завершили терапию. С мая этого года ещё 17 больных лечатся по схеме BPal, которая позволяет сократить срок терапии до одного года.

Важное направление — социальная поддержка пациентов. Только в этом году на помощь амбулаторным больным выделено свыше 125 миллионов тенге. А сокращение коечного фонда продолжится: к концу года их станет на 70 меньше, а к 2030 году в регионе останется всего 90.