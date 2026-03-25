Смертность от туберкулёза в Казахстане снизилась на 25%

Редактор Юлия Машковская
Туберкулез победим
Казахстан подтверждает приверженность ликвидации туберкулёза: заболеваемость снизилась, смертность сократилась на четверть.

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова приняла участие в диалоге высокого уровня под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

В ходе встречи участники обсудили глобальные усилия по реализации стратегии End TB и укрепление международного сотрудничества в борьбе с заболеванием.

Открывая выступление, министр подчеркнула важность консолидации усилий на международном уровне: «Казахстан последовательно реализует системные меры по профилактике, раннему выявлению и лечению туберкулёза в рамках глобальной стратегии End TB. За последние годы в стране была существенно модернизирована система противотуберкулёзной помощи».

В Казахстане внедрены современные молекулярно-генетические методы диагностики, позволяющие в течение нескольких часов выявлять заболевание и определять чувствительность возбудителя к лекарствам. Доступ к таким исследованиям обеспечен во всех региональных центрах фтизиопульмонологии.

Как отметила глава Минздрава, применение инновационных подходов к лечению даёт ощутимые результаты: «Внедрение коротких и полностью пероральных режимов терапии позволяет значительно сократить сроки лечения, повысить его эффективность и улучшить качество жизни пациентов».

Особое внимание уделяется профилактике: в стране сохраняется высокий охват вакцинацией БЦЖ, расширяются программы профилактического лечения и внедряются современные методы скрининга.

Комплексный подход позволил добиться устойчивого улучшения эпидемиологической ситуации.

«За последние три года заболеваемость туберкулёзом снизилась на 13,3%, смертность — на 25%, распространённость — на 17,2%. Эффективность лечения лекарственно-чувствительного туберкулёза составляет 90,5%, лекарственно-устойчивого — 85,3%, что соответствует международным стандартам», — подчеркнула Акмарал Альназарова.

По её словам, достигнутые результаты стали возможны благодаря последовательной государственной политике, стабильному финансированию и активному международному партнёрству.

«Казахстан остаётся твёрдо привержен реализации глобальной стратегии End TB и готов продолжать активное сотрудничество для достижения нашей общей цели — мира без туберкулёза», — резюмировала министр.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

