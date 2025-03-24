Специалисты напомнили о рисках заражения туберкулёзом

В Шымкенте за два месяца зарегистрирован 51 случай заражения туберкулёзом. С начала года выявлено 40 случаев лёгочной формы заболевания.

По данным специалистов, это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число случаев лёгочного туберкулёза снизилось на 44%. Однако, несмотря на положительную динамику, полностью избежать летальных исходов не удалось.

Карлыгаш Капанова, заместитель руководителя областного фтизиопульмонологического центра Туркестанской области: «В 2024 году от туберкулёза умерли 4 пациента, а за 2 месяца 2025 года – 1 пациент. Это абсолютное количество».

По данным специалистов, в этом году среди детей до 14 лет зарегистрирован один дополнительный случай туберкулёза, тогда как среди подростков, напротив, отмечено снижение заболеваемости. Врачи напоминают о важности регулярных обследований и призывают при необходимости незамедлительно начинать лечение.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя СЭБД г. Шымкента: «Сейчас туберкулёз лечится. Можно полностью выздороветь. Это заболевание не передаётся по наследству. Кроме того, медицинские работники приглашают на обследование раз в год. Если вдруг вас не пригласили или забыли, сами проходите флюорографию».

Среди заболевших туберкулёзом 54% — люди в возрасте от 18 до 44 лет. Врачи предупреждают: без своевременного лечения один инфицированный может заразить 10–15 человек за год.

Специалисты подчёркивают, что ранняя диагностика и профилактические обследования помогают выявить заболевание на начальных стадиях и предотвратить его распространение.