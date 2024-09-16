В Шымкенте наблюдается увеличение заболеваемости туберкулезом

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О своем заболевании 50-летняя пациентка даже не догадывалась. Непрекращающийся сильный кашель и высокая температура всё больше настораживали. Женщина обратилась в больницу. О диагнозе — туберкулёз легких она узнала после прохождении флюорографии.

Алмагуль (имя изменено), жительница г. Шымкента: «Дома никто не болел. Я лечилась, пила препараты против мокроты, а после того, как мне стало хуже, пришла сюда обследоваться и меня начали лечить. Сейчас мое состояние улучшилось».

Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое в основном поражает легкие, но может затрагивать и другие органы, такие как почки, позвоночник и мозг, глаза и кожу. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Когда человек с активной формой заболевания кашляет, чихает или говорит, мельчайшие капли с бактериями попадают в воздух, заразится может каждый. Профилактика, ранняя диагностика и лечение являются критически важными для сокращения случаев заболевания и предотвращения его распространения.

Карлыгаш Капанова, заместитель главного врача областного центра фтизиопульмонологии: «У пациента с подозрением на туберкулез берется анализ мокроты, который отправляется на лабораторные исследования. Результаты определяются через 2 часа, молекулярно-генетическим методом. Диагностировать пациента непросто. С пациентами работают психологи, так как многим сложно принять диагноз и вести борьбу с заболеванием».

В областной центр фтизиопульмонологии за лечением обращаются более 200 жителей Шымкента и Туркестанской области в месяц. По оценкам экспертов, в этом году заразившихся туберкулезом стало больше на 10%.

Акмарал Сагыник, главный специалист управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента: «Туберкулез – инфекционное заболевание, характеризующееся появлением специфических воспалительных изменений в легких и лимфатических узлах. Основным источником заражения является человек с открытой формой туберкулеза, то есть человек, выделяющий микобактерии в окружающую среду. Основным последствием заболевания является непрохождение ежегодного флюорографического обследования, несвоевременное обращение за медицинской помощью. В конечном итоге это может привести к туберкулезу».

Если у человека обнаружен туберкулез, его родным тоже необходимо пройти обследование. Более того, в целях профилактики, близким больного зачастую также необходимо пить лекарства и витамины. Специалисты подчеркивают, что ранняя диагностика и адекватное лечение туберкулеза играют ключевую роль в предотвращении тяжелых осложнений.