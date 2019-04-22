«После завершения процедуры опознания родственниками тела трех узбекских граждан, скончавшихся в результате ДТП в Жамбылской области, 22 апреля в сопровождении родственников на автомашинах через КПП «Жибек Жолы» — «Гишт куприк» доставлены в Узбекистан», — говорится в сообщении на сайте министерства.

МИД Узбекистана ранее сообщал, что в воскресенье девять граждан страны, пострадавших в аварии были доставлены на родину. Еще двое соотечественников после осмотра медиков в сопровождении родственников отправились в Алма-Ату, один пострадавший остаётся в местной больнице.