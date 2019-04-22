Тела трёх граждан Узбекистана, погибших в субботу в ДТП в Казахстане, в понедельник были доставлены на родину, сообщает узбекистанский МИД.
По данным пресс-службы МВД Казахстана, в субботу утром в результате ДТП с участием автобуса в Кордайском районе Жамбылской области погибли 11 человек, в том числе восемь граждан Казахстана и трое — Узбекистана, еще 29 пострадали.
«После завершения процедуры опознания родственниками тела трех узбекских граждан, скончавшихся в результате ДТП в Жамбылской области, 22 апреля в сопровождении родственников на автомашинах через КПП «Жибек Жолы» — «Гишт куприк» доставлены в Узбекистан», — говорится в сообщении на сайте министерства.
МИД Узбекистана ранее сообщал, что в воскресенье девять граждан страны, пострадавших в аварии были доставлены на родину. Еще двое соотечественников после осмотра медиков в сопровождении родственников отправились в Алма-Ату, один пострадавший остаётся в местной больнице.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев после аварии поручил создать правительственную комиссию по оказанию помощи пострадавшим в ДТП и доставки тел погибших на родину.