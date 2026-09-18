Военнослужащим Шымкента напомнили об ответственности за правонарушения

В Шымкентском гарнизоне провели профилактическую встречу с военнослужащими. Основными темами стали предупреждение наркопреступлений, борьба с зависимостями, азартными играми и коррупцией.

Военнослужащим разъяснили правовые последствия участия в незаконном обороте наркотиков, рассказали о влиянии зависимостей на здоровье и жизнь человека, а также напомнили об ответственности за коррупционные правонарушения.

Во встрече приняли участие представители департамента полиции Шымкента, Центра психического здоровья, реабилитационного центра «Абырой» и специалисты-психологи.

Военнослужащим также рекомендовали не скрывать проблемы в сложных жизненных ситуациях и своевременно обращаться за помощью к командирам, психологам и профильным специалистам.

В ходе мероприятия участникам показали тематические видеоматериалы и обсудили вопросы личной ответственности, соблюдения закона и воинской дисциплины.

В военной полиции Шымкентского гарнизона отметили, что подобные встречи проводят для профилактики правонарушений и повышения правовой грамотности военнослужащих.