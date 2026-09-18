В Шымкенте продолжают изымать землю под строительство нового стадиона

В Шымкенте продолжается строительство нового футбольного стадиона на 35 тысяч зрителей. Одновременно городские власти ведут работу по изъятию земельных участков для государственных нужд и выплате компенсаций собственникам.

Новый спортивный объект строят в микрорайоне Туран-2 Каратауского района. Под основную территорию стадиона предусмотрено около 21 гектара земли.

По данным акимата, в рамках одного из этапов проекта из 177 земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд, 160 уже возвращены государству. Работа по оставшимся 17 участкам продолжается.

Кроме того, разрабатывается дополнительный землеустроительный проект, который предусматривает изъятие ещё 14 земельных участков.

Ранее в городском акимате также разъяснили порядок оценки земли после обсуждений в социальных сетях. По информации властей, с 2024 года принимаются постановления о принудительном отчуждении участков в 223-м квартале Каратауского района для строительства футбольного стадиона.

Стоимость земли и расположенной на ней недвижимости при изъятии для государственных нужд должна определяться исходя из рыночной стоимости.

В качестве примера власти приводят участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок площадью 0,113 гектара на рынке оценивался в 25 млн теңге, а участок площадью 0,08 гектара — в 18 млн теңге. Это соответствует примерно 22,1 тыс. теңге за квадратный метр.

При этом независимая оценочная компания определила стоимость одного квадратного метра земли на территории будущего стадиона в 17 501 теңге. Таким образом, участок площадью 0,08 гектара был оценён примерно в 14 млн теңге.

В акимате также сообщили, что часть земель, отведённых под проект, ранее использовалась для ведения крестьянского хозяйства. В 2007 году назначение части территории было изменено под торговые объекты, производственную базу, административные здания, склады и личное подсобное хозяйство. После включения территории в состав Шымкента в 2013 году её целевое назначение, по данным властей, не менялось.