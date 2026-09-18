В «Жартытобе» отказалось от угля после запуска природного газа

В Туркестанской области к централизованному газоснабжению подключили село «Жартытобе» Созакского района, где проживают более четырёх тысяч человек. Теперь природным газом смогут пользоваться 680 абонентов.

На реализацию проекта направили около 1,8 млрд теңге из республиканского, областного и местного бюджетов. Власти отмечают, что запуск новой газовой инфраструктуры позволит поэтапно подключать и другие населённые пункты района.

В целом в регионе продолжается программа газификации. За восемь месяцев текущего года число населённых пунктов, обеспеченных природным газом, достигло 610, а уровень газификации населения — 89%.

Как изменится жизнь жителей Жартытобе после подключения к газу и какие населённые пункты подключат следующими — смотрите в сюжете.