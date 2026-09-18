Жители Шымкента подняли вопросы земли, жилья и коммунальных проблем

В Шымкенте прошла очередная встреча акима города с жителями. На этот раз горожане подняли вопросы оформления земельных участков, жилья, незаконного строительства и предпринимательства.

Одним из самых острых стало обращение семьи из микрорайона Сәуле, которая более 20 лет не может подключить дом к электричеству и газу из-за проблем с документами. Ещё одна жалоба касалась подтопленного подвала многоквартирного дома и неприятного запаха.

По каждому обращению ответственным специалистам поручили разобраться на месте и предложить решение. Какие проблемы озвучили жители и что ответили в акимате — смотрите в сюжете.