ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» постоянно работает над улучшением качества электроснабжения населения г. Шымкента и Туркестанской области.

В рамках инвестиционной программы в текущем году обновлены электроприборы и оборудование 4-ой подстанции, расположенной в Абайском районе мегаполиса, а также подстанции «Самсоновка» Сайрамского района. Кроме того, в ходе модернизации компания заменила около 1 тысячи опор и линии электропередач, протяженностью 35 км. И установила 17 новых трансформаторов.

Эта подстанция №4 обеспечивает электроэнергией больницы, школы, поликлиники, предприятия и население, проживающее в районе свинцового завода. На станции с полувековой историей, не видевшей капремонт практически со дня своего основания, компания «Оңтүстік Жарық Транзит» согласно, принятой инвестиционной программе в этом году, провела полную модернизацию.

Зулпыхар КУЛТАЕВ, старший мастер ТОО «Оңтүстік ЖарықТранзит»: Заменены 110 киловольтметровые масляные выключатели на элегазовые, на более прочные безопасные выключатели. На 110 два выключателя типа ВГП пр-ва Санкт-Петербург и элегазовые, трансформаторы токи».

По словам специалистов, новые электроприборы более надежные и безопасные. А камеры распределительных устройств, которые полностью автоматизированы, намного облегчили работу, — говорят сотрудники предприятия. Такая же работа по модернизации была произведена на самой крупной подстанции «Самсоновка».

Жумахмет ИБРАЙМОВ, старший диспетчер электрических сетей Сайрамского района ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»: «На подстанции «Самсоновка» обновлены электроприборы и оборудование. В ходе модернизации на высоковольтных 110 киловольтных двух цепях заменены масляные выключатели на элегазовые. Также обновлены устройства 35 киловольтных двух цепях и заменены автоматическое защитное реле».

В рамках инвестиционной программы модернизация подстанции не только упростила работу, но и дала возможность управлять ею дистанционно, — говорят энергетики. На высокотехнологичном оборудовании подстанции установлены приборы учета. Специалисты службы метрологии ведут учет по ряду показателей, включая объем электроэнергии, поставляемой в населенные пункты и потребленной абонентами.

Отей ПИРМАНОВ, ведущий инженер службы метрологии ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»:»С этой подстанции электроэнергия распределяется на десятки трансформаторов, расположенных в населенных пунктах Сайрамского района. Везде есть головные приборы. Мы сравниваем показания. Все должно сходиться».

В рамках инвестпрограммы на этот год в селе Кутарыс Сайрамского района заменены провода высоковольтной линии, протяженностью 5 км и 124 столба электропередачи. В сельском округе Аксукент установлены 47 новых опор, в Манкентском сельском округе — 136 , в Карабулаке — 147, в жилых массивах «Бадам» и «Базаркакпа» заменили сразу 530 опор. В целом в вышеназванных населенных пунктах предприятие обновило электропровода на 35 км и заменило около тысячи опор, установило 17 новых трансформаторов.

Шынар Оразова