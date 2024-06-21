Успеют ли сдать кентаускую ТЭЦ к отопительному сезону?

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поручил подрядчикам с особой ответственностью отнестись к реконструкции кентауской ТЭЦ.

Он обязал завершить все работы в соответствии с утвержденным графиком. Основные установки, необходимые для ремонтных работ, закупаются у отечественных производителей. Дополнительное оборудование завозится из-за рубежа.

К новому отопительному сезону будут установлены четыре одинаковых котла. Еще два — будут капитально отремонтированы. Сейчас приводят в порядок котлы, турбины и другое вспомогательное оборудование. Будут модернизированы цеха по транспортировке топлива. Тысячи запасных частей будут заменены или отремонтированы.

Аким области поручил активизировать работу с учетом масштабности и увеличить численность сотрудников. Глава региона провел совещание в теплоцентре с ответственными за ремонт. Аким лично побеседовал с каждым поставщиком.

Перевозка необходимого оборудования и установок из зарубежных стран связаны с поставщиками в городах: Барнауле, Новочеркасске, Нижнем Новгороде. В перспективе планируется замена рабочего топлива ТЭЦ на газ. Разрабатывается проектно-сметная документация с целью строительства газотурбинной электростанции мощностью 240 мегаватт. Таким образом, решится несколько сложных вопросов.

«Мы не имеем права ошибаться. Главное требование — качество работ и сроки. Они должны быть сохранены. Интересы жителей прежде всего, люди не должны испытывать проблемы с теплом зимой. Все условия, указанные в контракте, должны быть выполнены в полном объеме. Необходимые средства рассмотрены полностью. Со своей стороны, мы будем и дальше делать все возможное», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Кентауская ТЭЦ обеспечивает теплом более 14 тысяч абонентов. Это 347 многоэтажных домов, 106 бюджетных учреждений, 401 коммерческий объект и 2 229 домов частного сектора. Генерация электроэнергии на ТЭЦ, имеющей 90-летнюю историю, не удовлетворяет потребности даже самого объекта.

А нынешний тариф не позволяет проводить капитальный ремонт. Поэтому по поручению главы государства на масштабные ремонтные работы в целях качественного теплоснабжения населения и социальных объектов Кентау из резерва правительства выделено 9 млрд тенге, еще 3 млрд 900 млн — из областного бюджета.

«Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ — результат многолетнего бездействия. Все понимают, что текущие проблемы в этой отрасли возникли не за один день, а накапливались годами. Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает 80 процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям Глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране — это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

В Кентау ведется комплексная работа по улучшению качества тепла. Во всех 347 (трёхсот сорока семи) многоквартирных домах, подключенных к ТЭЦ, выполнена промывка труб под давлением Реструктуризация теплоисточника ведется согласно графику. Ход ремонтных работ находится на непосредственном контроле акима области.