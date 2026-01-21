Модернизация жилых домов в Шымкенте набирает обороты

В Шымкенте программа модернизации жилого фонда идёт полным ходом — старым многоэтажным домам дают вторую жизнь. Капитальные работы охватывают подъезды, кровлю и инженерные сети.

Один из таких объектов — пятиэтажный дом №34 по улице Жибек Жолы, где ремонт планируют завершить уже в апреле.

Современный дизайн, новые козырьки и пандус — подъезд дома №34 по улице Жибек-Жолы, много лет нуждался в капитальном ремонте. И сейчас тут работает строительная бригада. Общим решением постановили — не просто обновить лестничные клетки, но и заменить кровлю, привести в порядок инженерную инфраструктуру.

«Заявка от жителей города и совместно «Тұрғын үй» и акиматом. На этапе мы уже почти крышу через неделю закрываем, а на подъездные работы еще две-три недели нужно»,— рассказывает бригадир Абдимбай Токсамбаев.

Работы ведутся во всех подъездах пятиэтажного дома. Мухая Мерахимова приобрела здесь квартиру два года назад, состояние общедомовых помещений вызывало уныние. Однако сбор средств на исправление недостатков в чате соседей вызывал лишь ссоры. Но все-таки жильцы пришли к удобному для всех решению.

«У нас тут козырьков не было, окна старые, стены тоже не в лучшем виде, но сейчас все меняют, все красиво. У нас трехкомнатная квартира, нам сказали по 12 тысяч, мы согласны на это, потому, что это наше будущее, это дети наши, внуки тут будут жить, в доме этом, во дворе»,- поясняет Мухая Мерахимова.

Для подачи заявки на модернизацию дома необходимо провести общее собрание жильцов, заручиться поддержкой не менее 51% собственников, оформить соответствующий протокол и приложить к нему сметную документацию. В подрядной организации поясняют, что соблюдение этих требований является обязательным этапом участия в программе.

«Работы в доме по улице Жибек Жолы №34 стартовали в начале декабря, на них выделено 82 миллиона тенге. Погодные условия для нас не являются преградой, и они никак не вредят жителям квартир на последних этажах. Мы приведем в порядок подвальные помещения, внутри подъезда будет покраска. В прошлом году был запланирован ремонт в 31 многоэтажном доме, из них на 20 уже разработана проектно-сметная документация»,- говорит заместитель директора «Тұрғын үй Шымкент» Олжас Базарбеков.

За ходом ремонтных работ в доме №34 по улице Жибек Жолы еженедельно следит специально созданная комиссия. Подрядная организация дает гарантии на выполненные работы. Ожидается, что модернизация будет завершена уже в апреле.