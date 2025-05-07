Планы Шымкента по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры

Особое значение в развитии города Шымкент имеет вопрос развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Ведь известно, что широкие, ровные и качественные дороги напрямую влияют на развитие экономики города, качество жизни жителей и безопасность граждан.

В связи с этим в Шымкенте ведется системная работа по развитию дорожной инфраструктуры и транспортной отрасли.

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В 2025 году будут проведены работы по строительству и реконструкции дорог на 15 объектах общей протяженностью 40,8 км.

Общая протяженность строительства продолжения проспекта Кунаева составляет 16,3 км и состоит из 6 этапов. На сегодняшний день работы завершены на 1,3,4 и 6 этапах.

В этом году ведутся работы на оставшихся 2 и 5 этапах строительных работ, завершение 2 этапа запланировано на 2025 год, 5 этап будет завершен в 2026 году.

Общая протяженность автомобильной дороги А-2, проходящей реконструкцию, составляет 28,2 км и включает 8 этапов. На сегодняшний день работы завершены на 1, 2, 3 и 4 этапах. В текущем году строительные работы ведутся на остальных 5, 6, 7, 8 этапах. Из них завершение 6, 7, 8 этапов запланировано на 2025 год, 5 этап будет завершен в 2026 году.

В целях устранения пробок на проспекте Байдибек би (между кольцевой дорогой зоопарк-Бозарык) ведется строительство продолжения улицы Алтынсарина (от улицы Тулеметова до микрорайона Туран). Протяженность проекта составляет 2,3 километра. Строительные работы планируется завершить в 2026 году.

Кроме того, ведется строительство продолжения улицы Жандосова (между улицей Адырбекова-Сасбукаева), протяженность – 400 метров и строительство дороги, соединяющей микрорайоны Асар – Шымсити (соединяющей улицу Турция и дорогу А-2), протяженность — 1,1 километра. Данные 2 объекта также будут введены в эксплуатацию в текущем году.

В развитии транспортной инфраструктуры города важным является снижения заторов и строительство переходов. В текущем году в городе ведется строительство 2 железнодорожных переездов. В частности, строительство железнодорожных переездов по улицам Тленшина и Момынова. Эти важные объекты планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В этом году на объектах протяженностью 17,1 км – улицы Юсупова, Тамшыбұлақ, Жаңа Қоныс, Ізенді, Ю.Сареми, Жаңақұрылысведутся работы по капитальному ремонту. Завершение работ запланировано на 2025 год.

СРЕДНИЙ РЕМОНТ

В 2025 году планируется провести средний ремонт 252 улиц протяженностью 161,2 км, соответствующие работы ведутся в соответствии с планом.

СВЕТОФОРЫ

В 2025 году планируется установка 6 светофорных объектов в мкр. Шымсити и Туран и 25 — на других улицах города.

ОСВЕЩЕНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Всего на территории города имеется 487 нерегулируемых пешеходных переходов. Выявлено 200 мест с высоким транспортным потоком, требующих установки дополнительного освещения пешеходного перехода. В 2025 году планируется установить освещение на 100 определенных местах.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

В 2025 году планируется замена и установка дорожных знаков в количестве 6 000 штук. Кроме того, в целях организации безопасного дорожного движения в школах, детских садах, поликлиниках и т.д. в 2025 году будет установлено 1200 метров искусственных дорожных барьеров.

УСТАНОВКА УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

В 2025 году улицы города будут обеспечены 100% уличным освещением.

СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

На сегодняшний день на 80 регулярных маршрутах ежедневно перевозят пассажиров 949 автобусов, из них 79 маршрутов определены как социально значимые. Данные маршруты обслуживаются 11 транспортными компаниями. Общее количество транспортных средств составляет 1120 единиц, в том числе 44 автобуса до 3 лет, 1060 автобусов до 5 лет и 16 автобусов старше 7 лет. 100% автобусов, обслуживающих маршруты, оснащены GPS-трекерами.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

В текущем году перевозчиками планируется закупить 205 новых автобусов, в том числе 180 автобусов и 25 микроавтобусов с использованием газа — метана.