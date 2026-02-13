У пенсионерки из Шымкента «поплыл» ремонт после программы модернизации

Ремонт крыши по программе модернизации обернулся серьёзными проблемами для жителей одного из домов. Из-за затянувшихся работ и неблагоприятной погоды квартира 76-летней пенсионерки оказалась затопленной.

Подрядчики и коммунальные службы по-разному оценивают причины произошедшего, тогда как пострадавшая сторона готовится отстаивать свои права в суде.

Валентина Черепанова не может сдержать слёз. С потолка, прямо в месте, где ещё недавно висела лампа, капает вода. Потолок покрыт огромными влажными пятнами, обои отходят от стен. Минувшей ночью в квартиру буквально хлынули потоки воды. Всё это, последствия ремонта крыши, который обернулся для пенсионерки настоящей катастрофой.

Многоэтажка, в которой живет пенсионерка попала под программу модернизации: с середины января здесь начали ремонт крыши. Женщина недоумевает, как работы можно было начать в разгар снега и дождей, и почему никто не подумал о последствиях для жильцов. по словам пенсионерки, при первых протечках она сразу обращалась к строителям, но они ничего не предприняли.

«Я к строителям обращалась в самом начале, как начало течь. Если они нанимают некачественных работников, если они пробили мне крышу до бетона это ненормально. На ремонт на технику мы брали кредит 6 миллионов, а все испорчено», — Валентина Черепанова, жительница Шымкента.

Подрядчики же утверждают: протечки в квартире были и раньше. По их словам, они лишь заливали бетон сверху и ничего не сверлили. Однако признают, после ухудшения погоды ситуация стала значительно хуже. Рабочие пытались временно защитить крышу, накрывая её плёнкой и откачивая воду.

«До этого протекало но как мы начали работать тоже протекало. В данный момент мы не сделаем, сначала надо сверху заделать, крышу закрыть и можем сделать текущий ремонт, но на капитальный ремонт средств не хватит», — Мурат Атабаев, подрядчик ТОО «GLOBAL PROJECT CONSTRUCTION».

В ТОО «Тұрғын үй Шымкент» пообещали разобраться в ситуации.

«В доме 91 в декабре начались ремонтные работы. Из за проливного дождя появились проблемы. Со стороны подрядчика будет все восстановлено», — говорит Олжас Базарбеков, заместитель директора ТОО «Тұрғын үй Шымкент».

Подрядчики говорят, кровлю планируют полностью перекрыть до середины марта. Но до этого времени синоптики прогнозируют новые осадки, а значит пенсионерку вновь ждут бессонные ночи с капающей в ведра водой. Пострадавшая женщина намерена добиваться компенсации через суд.