В Шымкенте займутся массовым обновлением лифтов

В Шымкенте готовятся к реализации реформы по внедрению института объединений собственников имущества в многоквартирных жилых домах. Это важный шаг для надлежащего содержания жилого фонда.

Все многоквартирные дома, в которых находится больше 35 квартир будут переведены на форму управления через объединение собственников имущества. Об этом рассказал заместитель руководителя управления качества городской среды и контроля города Шымкента Алдияр Мусабаев. Сейчас в городе насчитывается около 2 600 многоквартирных жилых домов. В 1008 из них количество квартир не превышает 35. Около 1 600 домов подлежат регистрации формы управления. 138 домов уже перешли на ОСИ, 374 дома выбрали способ совместного управления.

«Самая первая цель — оповестить собственников квартир, совместно с районными акиматами проводится эта работа. Жильцы должны подготовить документы, назначить руководителя методом голосования. Они будут отвечать за чистоту, состояние дома», — говорит Алдияр Мусабаев, заместитель руководителя управления качества и контроля городской среды.

Кроме того, займутся модернизацией лифтов. В городе насчитывается больше 1300 лифтов. 1 059 установлены в жилых домах, 60 — в медицинских учреждениях, 59 — в школах, ещё 192 лифта находятся в общественных местах, торговых центрах и гостиницах.

«В общественных местах, торговых домах не только лифты, но и эскалаторы, их техническое состояние будем также проверять во время мониторинга«, — говорит Алдияр Мусабаев, заместитель руководителя управления качества и контроля городской среды.

Замена лифтов, признанных непригодными и представляющих угрозу для жизни людей, возможна за счёт средств местного бюджета на возвратной основе. Так, в этом году запланирована замена 27 лифтов. Оператором программы является ТОО «Тұрғын үй Шымкент». В настоящее время организация оформляет заказы на поставку лифтов напрямую у заводов-изготовителей.

«В 2025 году выделен бюджет на 27 лифтов. 23 лифта на следующий год перейдут, будем обновлять. Кроме того в рамках спонсорской помощи мы готовы поменять 5 лифтов», — говорит Алдияр Мусабаев, заместитель руководителя управления качества и контроля городской среды.

Для повышения качества услуг, соблюдения мер безопасности и усиления ответственности обслуживающих компаний в городе работает единый контакт-центр «Айкөмек 109». В том году от жителей поступило 743 обращения, связанных с работой лифтов. Практически все обращения были исполнены.