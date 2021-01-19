Мы продолжаем рассказывать о добрых делах. Семью Елеуовых, где трое из пяти детей с ограниченными возможностями, люди поддержали.

В социальных сетях до сих пор спрашивают, как они сейчас живут? Напомним, чтобы помочь семье, четыре года назад был запущен социальный проект. Итог акции удивил многих: алматинская предпринимательница купила семье четырехкомнатную квартиру в Шымкенте, а земляки помогли ее обустроить. Семья Елеуовых проживает на первом этаже пятиэтажного дома по Каратюбинскому шоссе. 4 года назад семье, где воспитываются три мальчика с ДЦП, предпринимательница из Алматы купила четырехкомнатную квартиру.

«Я даже имени ее не знаю, только разговаривали по телефону. Мы ей так благодарны. Она регулярно нам звонит и спрашивает, какая нам помощь нужна. С Новым годом поздравила. Все, что нужно нам было — жилье — она купила. Всем большое спасибо, спонсорам, Енбекшинскому акимату за поддержку. До сих пор справляются, не нужно ли чего, — говорит жительница г. Шымкента Малика КАСЫМБЕКОВА.

В 2016 году неравнодушные люди поддержали нуждающуюся семью. Помогли переселиться со съемной квартиры в новое жилье, а одна из шымкентских транспортных компаний закупила детям кровати. Сейчас старшему из детей, Танирбергену -16 лет, он окончил школу, находится дома. Нурсултану -14, Бексултану -13. Дети недавно прошли курс реабилитации в Тюлькубасе. Теперь готовятся получить лечение в больнице в мкр Асар. Малика беременна шестым ребенком. «Я подготовилась. Врачи предупредили, что может мальчик родиться с ограниченными возможностями. Конечно же, мы надеемся и просим Аллаха о здоровом ребенке».

Несмотря ни на что, Алихан и Малика уверены в себе, трудности преодолеем вместе говорят они. Здоровье двух девочек хорошее. Жулдыз и Нурсауле радуют родителей своими успехами. Многодетная семья благодарна всем добрым людям за заботу. Правда, были советчики, рекомендовавшие сдать сыновей в детский дом. Но тех, кто поддерживал семью оказалось намного больше. И благодаря их поддержке и теплым словам воспитывать особенных детей легче, — говорят родители.

Шынар Оразова