Премьерный старт начала осени

Сентябрь принес нам относительную прохладу и премьеру спектакля по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», ознаменовавшего открытие 98-го театрального сезона в русском драматическом театре Шымкента.

Постановку спектакля дерзостно осуществил выпускник московского ГИТИСа Петр Норец. Впрочем, он был един в трех лицах: взял на себя труды режиссера, художника-постановщика и автора музыкального оформления.

С замахом на классику

Самим фактом сотрудничества с ГИТИСом нас уже не удивишь. Выпускники этого славного заведения уже не раз удивляли своими смелыми работами, такими как спектакли «Пиковая дама», «Принцесса Турандот», «Маскарад». А вот выбор нынешней премьеры был поистине отважным и рискованным поступком. Этот роман, которыйнаписан без малого сто лет назад, подвергся стольким киноверсиям и сценическим интерпретациям, что трудно было ждать чего-то нового в этой череде бесчисленных авторских прочтений.

Посудите сами. Этот роман ставился и на сцене Московского театра сатиры, и в театре «Ленком», и в Московском театре «Русская песня», и в Новом театре мюзикла и комедии в Санкт-Петербурге, и театре эстрады имени Аркадия Райкина, и в Государственном театре оперы и балета Республики Саха (Якутия). А какие актеры там блистали в главных ролях! Остапа Бендера и Кису Воробьянинова в разное время играли и Евгений Весник, и Сергей Астахов, и Анатолий Папанов, и Даниил Спиваковский…

А что уж говорить о фильмах? Главными и самыми известными были две экранизации. Первая — двухсерийная комедия Леонида Гайдая, где в главных ролях снимались Арчил Гомиашвили и Сергей Филиппов. Вторая — четырехсерийная версия Марка Захарова, где Остапом был фееричный Андрей Миронов, а Кисой — неподражаемый Анатолий Папанов.

Но к чему это я? А к тому, что нашему театру все теперь по силам. Он смело берется за любой материал, который ему по душе. Это ли не признак настоящего профессионализма, когда имеешь право предложить свою трактовку даже самого хрестоматийного сюжета, не боясь сравнений и придирчивых оценочных мнений. Вот поставили они себе задачу: «А не замахнуться ли нам на Ильфа и Петрова?!» И решили, что так тому и быть! И замахнулись, недолго сомневались и бросились, как в омут головой…

Несколько слов о концепции постановки. Создатели премьерного спектакля сознательно и принципиально уходили от копирования культовых советских экранизаций. Сделали его самостоятельным и динамичным действом с яркими музыкально-танцевальными акцентами. Даже одиозный Остап Бендер, этот несомненный жулик, махинатор и авантюрист, в спектакле нашего театра облагорожен неким романтическим флером. Здесь он не лживый мелкопакостный субъект, а человек с туманным прошлым, слегка побитый жизнью, но страстно стремящийся к своей мечте. А мечта его, если кто помнит, во что бы то ни стало попасть в Рио-де-Жанейро. И ради этой мечты человек готов на любые прегрешения против морали и закона.

Теперь о результате. Все три дня, что шла премьера, зал был забит под завязку. Пьеса шла с полным аншлагом. На сцене иногда происходили вещи, далекие от знакомого текста, но они творились так весело и задорно, так органично соответствовали остросюжетным коллизиям романа, что никому и не хотелось заниматься критиканством и проводить какие-то сравнительные параллели.

Всем стало вдруг заметно, до какой степени «омолодилась» действующая труппа театра, благодаря свежему притоку новых сил из театральной студии «Балаганчик». Так и чувствовалась здесь молодая энергетика и бесшабашность, которых, впрочем, так и требовала гротескно-шутовская режиссерская подача.

Остапом Бендером в спектакле выступил молодой актер Никита Аусвакс, Кису Воробьянинова сыграл маститый Сергей Пушкарев. У них получился добротный слаженный тандем, достойный всяческих похвал. По словам Никиты, он давно мечтал сыграть эту роль — с тех самых пор, когда увидел советскую экранизацию, а затем прочитал и сам легендарный роман.

Впрочем, сложилось впечатление, что все актеры труппы были не на шутку увлечены совершаемым действием: они с любовью и пониманием погрузились в противоречивые характеры своих порой весьма несимпатичных персонажей. Иначе не было бы такой непринужденной легкости в передаче режиссерского замысла.

В своей вступительной речи директор Шымкентского русского драматического театра Игорь Владимирович Вербицкий вкратце рассказал о планах на новый театральный сезон.

В октябре они планируют гастрольную поездку в Байконур, об этом их очень просили сами байконурцы, живущие вдали от больших культурных центров и остро жаждущих духовной пищи.

В течение сезона мы непременно увидим хотя бы еще одну яркую премьеру, уже задуманную совместно с другом и единомышленником режиссером Алексеем Шемесом.

Ну и, конечно, наш театр никогда не изменит своим нерушимым традициям. В положенный срок мы побываем и на Рождественских встречах, и на Вечерах памяти Владимира Высоцкого, а своих детей и внуков приведем на замечательные новогодние утренники и волшебные сказки.

Да и вообще, все будет как по часам: в пятницу, субботу, воскресенье нам покажут обязательные спектакли для взрослой публики, а по воскресеньям театр работает для детей. Потому что понимает, что любовь к театру, да и вообще к искусству, закладывается в детстве и остается с человеком на всю жизнь!

Голоса ушедших поэтов

В последней декаде сентября в арт-салоне КЖВ («КофеЖивописьВино») Камилы Турисбековой пройдет еще одно событие, относящееся к многообразной культуре Шымкента. На 22 сентября 2026 года назначен вечер, посвященный известному когда-то в городе человеку и очень неординарной личности Льву Леонтьевичу Марчуку. Сразу подчеркну, что этот вечер, по-видимому, будет первым из цикла последующих живых бесед о шымкентских поэтах, которых уже нет в живых, но у многих остались в памяти.

Этот вечер ни в коем случае не будет печальным мероприятием траурно-поминального плана. Помимо поэтического дарования, эти люди в большинстве своем имели множество других талантов, которые помогали им держаться на плаву, сохраняя свое человеческое достоинство, даже в самые лихие времена.

Вот Лев Марчук, к примеру, в жизни был сантехником и газовиком, геодезистом и изобретателем, фотографом и музыкантом, лекарем-травником, косметологом и экстрасенсом, но в любой своей профессиональной ипостаси он философски поэтично выражал свое отношение к окружающему миру. Так мог ли быть такой человек унылым, занудным и скучным?! Даже сейчас, после более двух десятилетий после его смерти, воспоминания о нем вызывают добрую и светлую улыбку. Во всяком случае, у тех, кто его хоть немного знал.

То были времена, как сейчас сказали бы, глубокого брежневского застоя. И еще, говорят, что культура тогда погрязла в удушающем болоте тотальной НЕсвободы, притеснений и идеологической цензуры. Может, частично так и было. Но нашим поэтам это ничуть не мешало писать стихи, издавать поэтические сборники, выражать свои мысли, если они, разумеется, не призывали к экстремизму и свержению существующего строя…

А еще они умели дружить, уважать и помогать друг другу. Они общались в живую: без соцсетей, комментариев онлайн и одобрительных лайков. Захотели почитать друг другу новые стихи и сразу собирались у кого-нибудь запросто на кухне. И не только на кухне.

В Шымкенте, как помнится, существовала вполне официальная «Литературная гостиная», куда мог прийти любой апологет и ценитель словесного искусства. Да и вообще, в былом Шымкенте культурная жизнь всегда кипела и бурлила, несмотря ни на какие социально-бытовые невзгоды.

Нет, они не были эдакими отшельниками с затуманенно-мечтательным взором. Юрий Кунгурцев, как известно, был одним из самых активных и талантливых сотрудников областной газеты «Южный Казахстан», одно время и ее главным редактором. Кенес Исмаилов какое-то время работал в аппарате областного акимата… Это были люди яркие, самобытные, пассионарные и вольнолюбивые, оставившие свой след в истории любимого города.

Да и Лев Марчук, который будет героем первого вечера, при всем своем неприятии любого официоза, тоже мог выйти на баррикады ради принципов законности и справедливости. Помню, одно время он даже возглавил какое-то общественное объединение «зеленых», открывшееся под эгидой областного управления экологии. Он ринулся в эту работу с необыкновенной страстью и самоотдачей. Сажал вместе со школьниками саженцы весной, читал им какие-то экологические лекции вперемешку со своими стихами. А потом вдруг яро ввязался в борьбу с новоявленными хозяевами тенистой аллеи позади драмтеатра, на месте которой стали возводить технопарк.

А как тут было не яриться, если пришлые коммерсанты, абсолютно равнодушные ко всему, кроме денег, стали планомерно вырубать на выкупленной городской земле редкие породистые деревья, которым было по сто лет. А ведь аллея была настоящей зеленой отдушиной в центре города, задымленного вечным промышленном смогом…

Вспоминая славные имена наших ушедших земляков, так и хочется сказать словами Марины Цветаевой: «Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали…» Да, уже ушедших много, но мы не должны о них забывать, как о навсегда исчезнувшей натуре. Память сердца — это нравственный маркер человечности. Без прошлого нет настоящего.

Когда-то Лев Марчук сочинил такое четверостишие:

Друзья, нам должно бы уметь

Самим себе тот путь отмерить:

При жизни смерти не иметь,

А после смерти в жизнь поверить.

Он думал о смерти, но неистово хотел жить. И, как говорит народная мудрость, ушедшие живы, пока мы вспоминаем о них.

На этот вечер приглашены все желающие, помнящие, чувствующие… Он состоится 22 сентября в 19:00 — в день рождения Марчука! — по адресу: г. Шымкент, ул. Мадели кожа, 179.

Елена Летягина