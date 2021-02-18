Некоторые жители Шымкента, сталкиваются с проблемой низкого давления воды.

Постараемся рассказать вам, как действовать в подобных ситуациях

и куда обращаться.

Делятся советами специалисты.



-При поступлении заявок о низком давлении в центральную диспетчерскую службу ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», в проблемный дом (не важно, частный или высотный) направляется дежурная бригада с райводоканала.



В первую очередь, производится замер на центральных водоводах, затем их проводят на локальных линиях. Чаще всего, причиной падения давления воды в системе становятся скрытые подземные утечки. Благодаря сообщениям горожан и проведению замеров, выявляются проблемные участки.



Если падения давления на центральных сетях не обнаружено, то бригада переходит к изысканиям на водоводах малого диаметра. В частном секторе, слесари производят замер давления в распределительном узле, где находятся приборы учета, и в самом жилище. Не исключается, что между этими точками произошел порыв.



В многоэтажных домах замеры делаются после общедомового прибора учета. В некоторых случаях, делается прочистка сетки-фильтра на общедомовом водомере, но такое бывает не часто. В обязательном порядке делаются замеры в квартире, из которой поступила претензия.



В случае, если вы столкнулись с проблемой низкого напора, рекомендуем в первую очередь узнать у соседей о качестве давления воды. Если у них аналогичная ситуация, звоните в диспетчерскую ТОО «ВРМ» по телефонам: 321-274, +77081102121.

Но если у соседей с давлением все в порядке, значит нужно проверить внутренние сети. То есть, прочистить фильтры-сеточки на кранах и смесители. Иногда причиной падения напора являются именно они.