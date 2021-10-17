Эксперты считают, что в будущем, каждая водоснабжающая организация, должна прийти к тому, что система подачи воды в городах будет регулировать себя сама в реальном режиме времени.

Реагировать на вероятность аварии, сигнализировать об утечках, указать на необходимость замены устаревших трубопроводов и т.д. Благодаря точной гидравлической модели, можно будет значительно снизить аварийность, предотвращать потери воды, сократить энергетические и трудовые затраты, улучшить стратегическое планирование, усилить контроль за качеством работ и добиться многого другого.

Конечно, все это потребует полной автоматизации процессов, сертифицированного программного обеспечения, огромного количества датчиков на сетях и высококвалифицированных специалистов.

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» бесспорный лидер в цифровизации производственных процессов. Руководство предприятия не боится внедрять инновационные методы, искать современные решения для существующих вызовов. Сейчас, назрела необходимость создания единой информационной системы. предприятия. Водоканал, это огромное хозяйство, которое включает в себя добычу и распределение питьевой воды, ее очистку, ремонт и реконструкцию сетей, узлов и агрегатов, реализацию услуг. Для осуществления деятельности и координации подразделений и отделов, необходим строгий бухгалтерский учет, тщательное планирование, закуп оборудования и техники, складирование. Это множество операций, которые производятся в автоматическом и ручном режиме. И все одной нужно свести в единую информационную систему (ЕИС).

Для обсуждения этого стратегического вопроса, специалисты ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», провели онлайн встречу с представителями компании «Siemens». Они озвучили свое видение единой информационной базы предприятия. Если коротко, то специалисты «Siemens» предлагают интегрировать существующий информационных систем в ЕИС и внедрить в компанию ERP систему . То есть, объединить систему географической информационной системы (ГИС) с которой работает предприятие, биллинг (систему снятия показаний и начислений за потребленные услуги), разработать интерфейсы SCADA-систем в ЦДС, для замены разрозненных SCADA- систем (контроль за добычей и давлением воды в системе, наполнением резервуаров, выполнение аварийно-восстановительных работ) и 1С Бухгалтерию. Это огромный массив данных и сроки по выполнение работ, потребуют несколько лет. Но результат, себя однозначно оправдает.

В результате, онлайн встречи, было принято решение о создании рабочей группы. Она должна будет выработать детальную «Дорожную карту», после чего, начнется следующий этап работ по созданию единой информационной системы ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». К слову, ни на одном водоканале Казахстана таких информационных систем не существует.