Жители микрорайона Коксай жалуются на плохой напор воды

Жители одного из микрорайонов Шымкента жалуются на слабое давление в водопроводе. Живительная влага еле-еле течет течет из под крана.

Дом Ирины Бреус вспыхнул как спичка. Проводка замкнула и строение быстро охватил огонь. На помощь женщине пришли соседи, но потушить пожар самостоятельно не удалось, напора воды не хватило. К приезду пожарных, спасать было уже нечего.

«Если бы была вода, то мы с соседями начали бы ведрами тушить, а так получилось, что пожарные приехали с водой и я осталась без ничего, у меня не осталось ничего, нет дома, внутри мебель и бытовая техника сгорели, деньги, которые были у меня», — говорит Ирина Бреус, жительница Шымкента.

Вот уже шесть лет жители микрорайона Коксай в Шымкенте пытаются добиться нормального напора воды, но она по сей день из кранов жителей мегаполиса течет тонкой струйкой.

Чтобы помыть посуду приходится набирать воду заранее, а стиральные машины и вовсе перестают работать с таким напором.

Местные коммунальщики говорят, о проблеме знают. И уверяют, в ней виноваты сами жители, мол к трубе, рассчитанной на определенное количество абонентов, подсоединились нелегалы, вот напора и нет.

«Вся балка вот так живет, у них там сети как паутина. Они у этого возьмут, у этого возьмут… будем проверять теперь, решить в течении месяца постараемся проблему», — говорит Динмухаммед Жолдас, специалист ТОО «Темиржолсу Арсы».

Почему этот вопрос не могли решить много лет — неизвестно. Люди говорят, в обещания коммунальщиков уже не верят, но надежда что в их домах будет нормальный напор воды еще теплится.