Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин посетил ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Он ознакомился с новыми технологиями, которые внедрило предприятие.

Багдату Батырбековичу показали работу центральной диспетчерской службы и рассказали о цифровых технологиях, которые применяются в работе ЦДС. Генеральный директор предприятия Анарбек Орман наглядно продемонстрировал работу датчиков давления и контроль деятельности аварийных бригад.

Министру рассказали о работе комплекса очистных сооружений и установке биогаза, применении передающих устройств, для удаленного снятия показаний с общеквартальных и общеуличных водомеров, применении географической информационной системы для борьбы с авариями и утечками, и виртуальных ассистентах (чат ботах), которые были внедрены для удобства потребителей.

Мусин живо интересовался процессами автоматизации и цифровизации. Говорил о том, что массив данных, которые накапливает предприятие, уже в ближайшем будущем позволит делать точные прогнозы по многим направлениям, что позволит экономить силы и средства.

Сделал ряд предложений, таких, как например, подключение ЭЦП к виртуальным ассистентам и широком внедрении умных счетчиков IS-Card в качестве индивидуальных приборов учета воды в строящихся домах. Эти водомеры не требуют вмешательства человека, они полностью автоматизированы.

Впечатлила министра и информация о том, что благодаря цифровым технологиям на ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» работает почти вдвое меньше персонала, чем на аналогичных предприятиях в других городах-миллиониках.