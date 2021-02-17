С января по февраль было пресечены четыре попытки перевоза наркотических веществ и все на таможенном посту «Жибек жолы».

Первый факт был зарегистрирован 25 января. Тогда сотрудниками ведомства совместно с представителями ПС КНБ РК при осмотре был задержан гражданин Узбекистана 1977 года рождения, у которого в носках был обнаружен сверток. По результатам экспертизы обнаруженным веществом оказалась марихуана, вес которой составил 8,06 грамма, сообщает Пресс-служба Департамента государственных доходов по Туркестанской области.

А 8 февраля во время прохождения через терминал с помощью служебной собаки был задержан гражданин Узбекистана 1960 года рождения, у которого обнаружили полиэтиленовый пакет с зелёным цветом.

Через 2 дня, 11 февраля, в ходе прохождения через терминал был задержан уроженец Мангистауской области Казахстана 1981 года рождения, у которого также обнаружили бумажный свёрток, завернутый скотчем. В этот же день гражданин Таджикистана тоже пытался провести тайком наркотическое вещество, завернутое в полиэтиленовый сверток.

Выяснилось, что во всех случаях наркотических веществами были марихуана и гашиш. Материалы по всем фактам переданы в правоохранительные органы для дальнейших следственных мероприятий.