Марихуану в коробках из под спички хранил 55-летний мужчина

Полицейские Кентау изъяли марихуану, спрятанную в спичечных коробках.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Кентау установили 55-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков.

Оперативники провели обыск в доме мужчины, где в гараже, обнаружили и изъяли 5 спичечных коробок с веществом, похожим на наркотическое.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной. По словам подозреваемого, наркотики он хранил для личного употребления.

В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело, ведутся следственные работы для выяснения всех обстоятельств дела.