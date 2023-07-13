«Запрещенную вечеринку» устроили в авто жители Шымкента

Странные действия троих мужчин через камеры видеонаблюдения заметили дежурившие в ночное время полицейские.

Мужчина средних лет решил “подымить” наркосодержащей травой в кругу друзей, соорудив бульбулятор из пластиковой бутылки прямо в багажнике авто. Веселье сорвали приехавшие по сообщению ЦОУ полицейские.

Заметив стражей порядка, нарушители принялись прятать запрещенные предметы. Особенно старался единственный курильщик среди них. Он умудрился бумажный сверток с марихуаной и колпак от бульбулятора зажать в кулак.

Факт дознаватели Абайского РУП зарегистрировали по статье 296 УК РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами”.

Проводится досудебное расследование.