1,5 кг марихуаны изъяли полицейские Туркестанской области

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Тина Кудайберген
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Иллюстративное фото

1,5 кг наркотиков изъяли полицейские Туркестанской области.

На трассе Шымкент – Туркестан полицейские остановили автомашину Nissan Primera под управлением 32-летнего жителя мегаполиса. 

При досмотре оперативники обнаружили у водителя под задним сидением автомобиля вещество, похожее на наркотическое средство. 

Вещественные доказательства направили на экспертизу. 

Согласно заключению, наркотическое вещество оказалось марихуаной, общим весом свыше 1,5 кг. 

В настоящее время по факту хранения наркотических средств проводится досудебное расследование. 

Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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