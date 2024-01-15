1,5 кг марихуаны изъяли полицейские Туркестанской области

1,5 кг наркотиков изъяли полицейские Туркестанской области.

На трассе Шымкент – Туркестан полицейские остановили автомашину Nissan Primera под управлением 32-летнего жителя мегаполиса.

При досмотре оперативники обнаружили у водителя под задним сидением автомобиля вещество, похожее на наркотическое средство.

Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Согласно заключению, наркотическое вещество оказалось марихуаной, общим весом свыше 1,5 кг.

В настоящее время по факту хранения наркотических средств проводится досудебное расследование.

Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.