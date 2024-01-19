За руль под действием марихуаны сел мужчина в Туркестанской области

Мужчина сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудники патрульной службы Сауранского районного отдела полиции остановили автомобиль Toyota Camry за превышение скорости на трассе Туркестан-Кентау.

При проверке документов 35-летний водитель вел себя странно, что вызвало подозрение у полицейских.

Мужчину доставили на медицинское освидетельствование. Оказалось что он управлял автомобилем, употребив «марихуану».

За вождение автомобилем в состоянии наркотического опьянения, решением суда мужчину водворили на 15 суток административного ареста и лишили права управления транспортным средством сроком на 7 лет.