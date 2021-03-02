В городе Шымкент с 1 марта 100% обучением будут охвачены 1-5 классы по 25 учеников, 9,11 классы по 15 учеников.

Об этом на брифинге сообщила руководитель управления образования Жанат Тажиева.

В соответствии с подпунктом 24 приложения 4 Постановления Главного государственного санитарного врача РК №9 от 27 февраля 2021 года и пунктом 3 Постановления Главного санитарного врача города Шымкент №5 от 01.03.2021 года горячим питанием учащиеся школ обеспечиваться не будут сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

— В связи с ситуацией в стране ученики не обязаны носить школьную форму. Вместе с тем, с 1 марта для восполнения потерь в знаниях предусматривается дополнительное обучение 6,7,8 и 10 классов в группах не более 15 учащихся. Такие дополнительные занятия проводятся с согласием родителей и учителей, — сказала руководитель управления.

Начальные классы в школах будут изучать грамоту, математику, языки, познание мира, историю, информатику, естествознание, самопознание и физическую культуру, а уроки художественного труда и музыку будут изучать дистанционно.

70 процентов выпускных классов будут обучаться в школах, 30 процентов — дистанционно. Уроки физической культуры, труда, самопознании и НВП будут проходить дистанционно.

Остальные 6,7,8 и 10 классы будут учиться в дежурных классах из 15 детей.

В колледжах студенты 1 курсов II семестр будут учиться в штатном режиме.

Если родители учащихся или ученик заразятся коронавирусом, школу на карантин не закроют, а только класс переводится на дистанционное обучение.

В школе строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, обеспечиваются все условия для безопасности и охраны здоровья детей.

Напомним, ранее в городе закрыли на карантин 22 школы. В настоящее время на двухнедельном карантине находятся еще 4 школы, остальные школы уже функционируют.