Учёба без выходных: в Шымкенте спорят о шестидневке

В Шымкенте разгорелись споры вокруг шестидневного обучения. Родители жалуются на перегрузку детей и отсутствие времени для отдыха, спорта и творчества.

В то же время в школах и управлении образования настаивают: шестидневка необходима из-за высокой нагрузки и санитарных требований.

Группа родителей учеников школы-гимназии №1 выступила против шестидневки. Они уверены: дети устают от занятий, а свободное время уходит на уроки.

«В прошлом году из-за нехватки кабинетов начальные классы были переведены в другое здание. Трехсменная школа перешла на двухсменный режим. Но занятия по субботам так и не отменили. Дети до сих пор учатся 6 дней. Мы считаем это несправедливым. Просим пересмотреть школьное расписание. Наши дети имеют право на отдых», — заявили родители.

Родители настаивают: их дети должны учиться пять дней, как и в других школах. Но администрация учебного заведения объясняет: при 3640 учащихся и 140 классах втиснуть учебный план в пять дней невозможно. Не смотря на это, учащиеся до 8-го класса учатся 5 дней в неделю, а с 8 по 11-й классы приходят в школу и в субботу, так как проходят обучение по углубленной программе.

«Так как у учащихся 8–11 классов нагрузка превышает 36 часов в неделю и, в соответствии с требованиями СЭС, проводится проветривание и уборка кабинетов, занятия по субботам, в том числе гимназические и факультативные, проводятся согласно нормативам. Дополнительные уроки также проходят в субботу. У нас большая нагрузка, поэтому уложиться в 5 дней невозможно. В соответствии с требованиями СЭС мы обязаны проводить санитарную уборку кабинетов. У нас предусмотрены 15-минутные перемены, во время которых дети могут пообедать. Между первой и второй сменой также проводится уборка и проветривание», — поясняет директор школы-гимназии №1 имени А.С Пушкина Анар Аманкулова.

Проблему родители подняли в социальных сетях. Но в управлении образования заявили: официальных жалоб не поступало. Там также подчёркивают — шестидневка не наносит вреда детям.

«В Шымкенте 25 образовательных организаций, это лицеи и гимназии, работают в две смены. Если нагрузка позволяет, школы учатся 5 дней, если нет — переходят на 6-дневное обучение. Это регулируется приказом №76 управления здравоохранения», — говорит начальник отдела управления образования Шымкента Акжаркын Турсынова.

Сегодня в Шымкенте работает 305 школ, где обучаются более 271 тысячи детей. Дискуссия вокруг шестидневки показывает: вопрос баланса между качеством образования и правом ребёнка на отдых остаётся открытым.