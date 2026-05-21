Вместо тетрадей — нейросети: молодежь Шымкента уходит в ИИ

Вместо конспектов и заучивания формул — код и IT-разработки.

Молодые шымкентцы осваивают искусственный интеллект не по учебникам, а на практике в школе искусственного интеллекта.

Здесь уверены: будущее за навыками, которые можно сразу применять в реальной жизни.

Уалихан Сламбеков, региональный директор школы ИИ: «Система 01EDU уже доказала себя всемирно, то есть она используется не только в Казахстане, но и в таких странах, как Франция или, например, Кения. Это не традиционный метод, где у нас есть, например, учителя, лекции, конспекты. Обучение полностью бесплатное».

Попасть в школу ИИ непросто, сначала кандидаты проходят цифровое тестирование в формате игры. Так проверяют логику, память и способность быстро находить решения. После отбора студентов ждёт интенсивная работа: за два года каждому предстоит создать десятки собственных проектов вместе с действующими разработчиками.

Жанар Рысбекова, вице-ректор Tashenev University: «Это уже вот сегодняшний день. Даже сейчас мы стоим с вами, а уже многие ребята там придумывают новые системы, сидя в кабинете, новые программы придумывают. И мы от этого уже никуда не убежим. Наоборот, мы сейчас должны поддерживать и рассматривать искусственный интеллект как помощника».

В лабораториях ИИ идеи быстро превращаются в реальные технологии. Здесь собирают дроны, обучают роботов выполнять задачи и даже устраивают мини-футбол между беспилотниками. Активно развиваются и шымкентские IT-стартапы. Некоторые проекты уже помогают решать коммунальные проблемы города.

Курмангазы Муратов, региональный менеджер Shymkent Hub: «Допустим, проект есть у нас, сейчас занимается сканированием трубы и определяет, какая часть трубы уже старая и какую часть лучше заменить. Как происходит вообще процесс. Берут полностью трубу, его вырезают и ставят новую».

Следующий шаг создание в Шымкенте крупного центра искусственного интеллекта и робототехники. Там производственные процессы планируют максимально автоматизировать: роботы смогут самостоятельно управлять выпуском строительных материалов с минимальным участием человека.

К проекту уже подключились казахстанские и зарубежные компании.