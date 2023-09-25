Дефицит книг в частных школах прокомментировала Жанат Тажиева

В программе «Халық & билік» главный педагог Шымкента ответила на вопросы про обеспеченность школ учебниками, передает OTYRAR.

По словам Жанат Тажиевой, учебников в школах хватает. Проблем нет, но тем не менее родители, чьи дети учатся в частных школах жалуются на их отсутствие. Главный педагог города советует в таких случаях, незамедлительно позвонить в департамент по контролю сферы образования.

«Во-первых, в частных школах, когда они открываются, при лицензировании у них должна быть 100% обеспеченность учебниками. Поэтому, если возникает вопрос, пожалуйста, позвоните ДКСО. Частные школы сами должны полностью охватить учениками»,- говорит Жанат Тажиева, руководитель управления образования г.Шымкент.