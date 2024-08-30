С 1 сентября казахстанские школьники будут учиться по-новому

С 1 сентября вступят в силу изменения, которые коснутся как учебной программы, так и вопросов безопасности детей. Так, например, появятся уроки, направленные на борьбу с буллингом и профилактику преступности. На некоторые школьные предметы выделили дополнительные часы, а на другие напротив, сократили.

Казахстанских школьников ждут изменения в учебной программе. Так, участники международных олимпиад по школьным предметам будут ездить на сборы длительностью от полутора недель до месяца. Отменили экзамены для первоклассников, которые идут учиться в гимназии или лицеи.

Еще одно новшество — новый формат мониторинга образовательных достижений обучающихся, сокращенно МОДО. Его будут проводить для учеников 4 и 9 классов в формате электронного тестирования по трем направлениям — читательская грамотность, математическая грамотность и естественнонаучная грамотность.

«Это нужно делать, чтобы знать, над чем работать. Что очень важно — что результаты МОДО не будут известны ни детям, ни учителям, это будет только для министерства просвещения с целью корректировать работу, чтобы понимать, где-то есть сбой», — говорит Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК.

«Самопознание» исключили из школьной программы, а изобразительному искусству и труду наоборот, добавили часов. В программу также ввели уроки безопасности, где будут разъяснять, что такое буллинг и куда обращаться в случае, если учащийся стал жертвой нападок. На этих же уроках будут учить личной безопасности .

«Самое главное здесь, наверное, давать инструменты детям, не только куда обращаться, телефоны доверия, но и как себя вести, что делать. Это должны быть научно-доказанные, правильные решения, что делать. Алгоритм, что должен предпринять родитель, ученик в экстренных ситуациях, как из него выйти. Буллинг может быть и со стороны родителей, и со стороны учителей», — говорит Гульнар Умарова, член нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК.

Венера Шертаева мама троих детей, двое дочерей — школьницы. Говорит, нововведения пойдут на пользу школьникам.

«Если говорить о сборах, то там школьники смогут лучше подготовиться к олимпиадам, будет обмен опытом между учащимися. Мне очень нравится, что приняли меры борьбы с буллингом, дети должны знать, как защититься. А урок самопознания изначально был не нужен. Есть масса других предметов, куда лучше отдать учебные часы», — говорит мама школьниц.

Кроме того, школьников среднего звена будут предупреждать об уголовной ответственности за совершение преступлений, и как не стать их участником.