21 марта на электрораспределительной подстанции «Самал-3» 110/10кВА, расположенной на территории Абайского района, в результате неисправности произошел пожар.

В результате аварии 21 тыс. абонентов города (микрорайоны«Нуртас», «Нурсат», «Шымсити», «Нюсити АДЦ», «Северо-Запад», «Самал-3», «Асар», ЖК «Кокжайлау», многоэтажные дома по ул. Тулеметова) остались без света.

К месту пожара были оперативно привлечены 27 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям, 15 человек от ТОО «Оңтүстік жарық транзит», 22 человека от ГКП «Куат жылу», 14 единиц техники, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В настоящее время пожар полностью потушен, ведутся работы по подключению электрического освещения.

На место происшествия выехал аким города Мурат Айтенов. Качественное снабжение электроэнергией на постоянном контроле у акима города.

Благодаря оперативным действиям в микрорайоны «Нуртас», «Шымсити», «Нурсат» , ВРЦ, «Северо-западный, «АкЖайык» электричество подано с других подстанций. Пока не подключены многоэтажные дома по улице Толеметова , Самал-3, Асарскому району. Работа по подключению этих абонентов ведется оперативно.

Руководство управления энергетики и коммунального хозяйства, ТОО «Оңтүстік жарық транзит» и ГКП «Куат жылу орталығы-3», непосредственно ответственные за освещение, информируют о текущей обстановке каждые два часа.

Население города будет полностью обеспечено освещением поэтапно в течение 2-х дней. А на восстановление аварийной ситуации на станции освещения потребуется около 20 дней.

В работе по вводу электроэнергии задействовано 45 человек.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и относиться с пониманием. Поручил ответственным работникам отрасли, несмотря на праздник, круглосуточно не прекращать восстановительные работы, максимально ускорить подачу электроэнергии.