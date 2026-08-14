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На главную Анонс В Казахстане полностью восстановили электроснабжение после сбоя

В Казахстане полностью восстановили электроснабжение после сбоя

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

14 августа в энергосистеме Казахстана произошел наброс мощности, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК.

В результате сработала противоаварийная автоматика, из-за чего часть потребителей в нескольких регионах страны временно осталась без электричества.

После произошедшего системный оператор АО «KEGOC» приступил к восстановительным работам. По последним данным Минэнерго, электроснабжение по линии компании уже восстановлено в полном объеме.

Сейчас региональные энергоснабжающие организации поэтапно подключают отдельных потребителей. В ведомстве заявили, что в ближайшее время электроснабжение должно быть полностью восстановлено.

В Министерстве энергетики также прокомментировали сообщения, распространяемые в некоторых пабликах, о якобы связи перебоев с электричеством в Узбекистане с аварией в энергосистеме Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Ситуация остается на контроле Министерства энергетики РК.

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