В Казахстане полностью восстановили электроснабжение после сбоя

14 августа в энергосистеме Казахстана произошел наброс мощности, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК.

В результате сработала противоаварийная автоматика, из-за чего часть потребителей в нескольких регионах страны временно осталась без электричества.

После произошедшего системный оператор АО «KEGOC» приступил к восстановительным работам. По последним данным Минэнерго, электроснабжение по линии компании уже восстановлено в полном объеме.

Сейчас региональные энергоснабжающие организации поэтапно подключают отдельных потребителей. В ведомстве заявили, что в ближайшее время электроснабжение должно быть полностью восстановлено.

В Министерстве энергетики также прокомментировали сообщения, распространяемые в некоторых пабликах, о якобы связи перебоев с электричеством в Узбекистане с аварией в энергосистеме Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Ситуация остается на контроле Министерства энергетики РК.