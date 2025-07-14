Временные отключения электроэнергии введены в Шымкенте

В Шымкенте ограничили подачу электроэнергии на 10 мегаватт. Временные отключения ввели сразу в нескольких жилых микрорайонах города, передает «24KZ».

Мера вынужденная, говорят специалисты. Сильная жара в мегаполисе вызвала резкий рост потребления электричества: с 350 мегаватт в час до 459 мегаватт. При этом изношенность электросетей сегодня составляет 57%. Чтобы снизить нагрузку и избежать крупных аварий, на ТЭЦ приостановили работу турбогенератора.

По словам ответственных лиц, если жара в регионе не спадёт, то ограничения будут продлены.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Изношенность электросетей в мегаполисе очень высокая. Поэтому отключения – мера вынужденная. Ограничения подачи электроэнергии вводятся в ходе плановых работ и по естественным причинам, как сильная жара и штормовой ветер».