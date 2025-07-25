Жители Шымкента остаются без света в 40-градусную жару

Изнуряющая жара стала серьёзным испытанием не только для людей, но и электросетей города. Похоже, они не справляются с объемами потребления. Чем иначе объяснить регулярные отключения электроэнергии?! Впрочем, по мнению специалистов, есть еще одна причина — изношенность электрических сетей.

В последние дни в Шымкенте в условиях сильной жары участились отключения света в разных районах города. Недовольные жители высказывают свои жалобы через социальные сети.

— Я житель дома №42 по улице Онтаева. Почему у нас постоянно отключают свет? На улице жара, в доме дети. В соседних домах живут пожилые люди. В магазинах всё тает. Кто за это ответит?

«На данный момент в ряде микрорайонов Шымкента отключение электроэнергии происходит в аварийном порядке. Причиной этого стали резкий рост нагрузки и технические неисправности», — факт отключений электроэнергии в компании «Оңтүстік Жарық Транзит» не отрицают.

По информации предприятия, только накануне в нескольких микрорайонах Шымкента на разное время отключалось электричество. В некоторых местах подача энергии была ограничена. Специалисты объясняют это резким увеличением нагрузки и техническими сбоями, вызванными жарой.

– В связи с резким повышением температуры воздуха значительно возрос спрос на электроэнергию. Из-за увеличившейся нагрузки электросети не выдерживают, и в отдельных районах происходят аварийные отключения.

Сотрудники компании «Оңтүстік Жарық Транзит» переведены на усиленный режим работы для ликвидации аварий и восстановления системы. Отметим, что с начала июля в Шымкенте резко повысилась температура воздуха. Потребление электроэнергии в городе выросло. Например, если раньше спрос составлял 350 мегаватт, то в жару он достиг 459 мегаватт. Что касается степени износа электрических сетей, то она превышает 50 процентов.