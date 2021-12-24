Отключение электроэнергии всех районов города планируется 26 декабря с 06:00 до 13:00.
В Шымкенте продолжается строительство развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева.Согласно проекту предполагается замена электрической сети мощностью 110 кВ. Работы по замене линии будут проводиться 26 декабря целых 7 часов подряд. В связи с этим в нижеперечисленных микрорайонах временно отключится электроэнергия.
Абайский район: мкр. Кызылжар, Жайлау, Қатын көпір, Тельман, Ақ ниет, Солтүстік саяжай, Ынтымақ, Куйбышев, Кокжайлау, Агропром, Самал-1,2,4.
По Каратаускому району: Кайнар булак, Достык, Кайтпас-1,2, Акжайык, Азат, Нурсат, Туркестан, Туран, Улагат, Кара жол, Мирас.
По Енбекшинскому району: 18 мкр., 17 мкр., Восток, Север, малый Самал, Сайрам.
По Аль-Фарабийскому району: мкр.Спортивный, студенческий городок, Наурыз, Отырар, Туран.
по улицам: Байтурсынова, Кунаева, Аргынбекова, Толеметова, Рыскулова, Бадибек би, Жибек жолы, Торекулова, Казыбек би, Аль-Фараби, Дулати, Алматинская трасса, Желтоксан, Шаяхметова, Еримбетова, Тауке хана, Казиева, Адырбекова, Мадели кожа.
Для электроснабжения социальных объектов рекомендуется использовать электрогенератор.
Призываем жителей города с пониманием отнестись к возникающим временным неудобствам. Отлючение электроэнергии планируется 26 декабря с 6 утра до 13:00 часов.