Южный малоподвижный циклон не спешит покинуть территорию Казахстана, с которым в ближайшие трое суток на большей части страны прогнозируются дожди, передает «Казгидромет».

В центре и на юго-востоке сильные дожди, усиление ветра, возможно выпадение града, также на юге пыльная буря. Понижению температуры воздуха в северной, центральной и восточной части республики будет способствовать очередной холодный Скандинавский антициклон. Столбики термометров в этих регионах опустятся ночью до 2-10 тепла, днем до 15-20 тепла, в южной части до 7-18 тепла, днем до 22-35 тепла. В западной части температура воздуха будет варьироваться ночью в пределах 15-23 тепла, днем 25-37 тепла.

В Шымкенте 10 июня +23..+33 °C, cлабый дождь, слабый ветер.