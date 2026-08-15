В Казахстане после сильной жары ожидается снижение температуры

С 15 по 17 августа на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. Прохождение атмосферных фронтов принесет дожди, грозы, порывистый ветер, местами возможен град. Без осадков будет преимущественно на западе страны и в Кызылординской области.

Сильные дожди прогнозируются 15 августа в Костанайской области, 15–16 августа — в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, 16 августа — в Павлодарской области.

На западе, северо-западе, севере и в центре Казахстана в ночные и утренние часы местами ожидается туман.

В ряде регионов заметно понизится температура воздуха. В Костанайской и Северо-Казахстанской областях ночью столбики термометров опустятся с +15…+20 до +7…+12 градусов, днем — с +20…+30 до +15…+20 градусов.

В Акмолинской и Павлодарской областях ночью ожидается понижение температуры до +10…+15 градусов, днем — с +30…+35 до +17…+25 градусов.

В центральных и восточных регионах также спадет сильная жара. Дневная температура понизится с +34…+39 градусов, а в отдельных районах с +40…+41 до +23…+33 градусов.

На юге Казахстана жара также ослабеет: после +38…+44 градусов температура днем составит +30…+37 градусов. На юго-востоке ожидается снижение с +34…+39, местами +40…+43 градусов до +30…+36 градусов.

При этом на западе страны, напротив, станет теплее — дневная температура повысится с +18…+26 до +25…+33 градусов. В Актюбинской области существенных изменений не прогнозируется — днем ожидается преимущественно +20…+30 градусов.