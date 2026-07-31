Казахстан накроют жара, грозы и град

В ближайшие три дня в Казахстане сохранится неустойчивая погода. На большей части страны ожидается аномальная жара, при этом местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

В северных и центральных регионах прогнозируются сильные ливни, град и шквалистый ветер.

Самая высокая температура ожидается на юге, юго-востоке, востоке и в центральной части страны, где днем воздух прогреется до +35…+40 °C.

На западе Казахстана уже с 1 августа начнется постепенное понижение температуры, однако она по-прежнему останется выше климатической нормы.