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Казахстан накроют жара, грозы и град

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В ближайшие три дня в Казахстане сохранится неустойчивая погода. На большей части страны ожидается аномальная жара, при этом местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

В северных и центральных регионах прогнозируются сильные ливни, град и шквалистый ветер.

Самая высокая температура ожидается на юге, юго-востоке, востоке и в центральной части страны, где днем воздух прогреется до +35…+40 °C.

На западе Казахстана уже с 1 августа начнется постепенное понижение температуры, однако она по-прежнему останется выше климатической нормы.

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