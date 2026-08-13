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Циклон принесет в Казахстан дожди, грозы и усиление ветра

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Казахстане в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. С 13 по 15 августа на погодные условия в стране будут влиять сразу несколько атмосферных процессов.

Северный циклон будет перемещаться с запада на восток Казахстана. С его прохождением в ряде регионов прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, местами возможен град.

Уже 15 августа вслед за циклоном на территорию страны начнет поступать антициклон. Он принесет прекращение осадков и понижение температуры воздуха в западных регионах Казахстана.

При этом на юге страны сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. Благодаря южным воздушным потокам существенных осадков здесь не ожидается. Днем температура воздуха будет достигать +37…+42 градусов.

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