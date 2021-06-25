Из них 40 — симптомные, 10 — бессимптомные.

Из них 17 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 33 человека взяты на домашний карантин. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города Шымкент.

Также за сутки в городе вакцинировано 6 220 человек (I компонент – 3 831, II компонент – 2 389). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 243 390 человек. Из них 143 729 человек получили два компонента вакцины.

На территории города по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований работают 24 мобильные группы. 24 июня проведена проверка 174 объектов. Из них на 10 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы (170 объектов предпринимательства, 4 — частные объекты).

Медицинские работники призывают жителей города соблюдать карантинные меры, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, не посещать общественные места с массовым скоплением людей.