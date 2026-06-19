Шымкент в сердце: каким город запомнился тем, кто уехал

Шымкент сегодня — один из самых динамично развивающихся городов страны. Новые жилые кварталы, современные школы, обновлённые улицы и парки. Город растёт, расширяется, становится ярче и современнее.

Но за этим стремительным развитием скрывается и другой Шымкент — тот, который навсегда остался в памяти тех, кто когда-то уехал.

На архивных кадрах с трудом можно узнать сегодняшний мегаполис. Машин на дорогах немного, а бизнес-объектов практически нет. Именно таким город запомнился многим бывшим жителям. Воспоминания о школьных годах, прогулках по знакомым паркам и встречах с друзьями на любимых улицах они бережно хранят в своём сердце.

Уроженец Шымкента Сергей Дмитрюк приезжает в родной город не так часто, как хотелось бы. Но каждая поездка становится для него встречей с тёплыми воспоминаниями. Здесь прошли его юность и студенческие годы, здесь остались друзья и места, с которыми связаны самые яркие моменты жизни.

По словам Сергея, Шымкент заметно изменился и стал современнее, однако сохранил главное — свою особую атмосферу: «Есть некий стержень, который присущ Шымкенту — это душевность, гостеприимство, радушие, хлебосольство. Это было, так есть и так будет, я уверен».

Сегодня Сергей живёт в Москве. Из Шымкента он уехал в 23 года, однако воспоминания о родном городе до сих пор остаются яркими и живыми. Он с улыбкой вспоминает, как вместе с друзьями купался в прохладных водах Кошкараты, пил газировку из уличных автоматов и часами катался на велосипеде по утопающим в зелени улицам.

Особое место в его воспоминаниях занимает Центральный парк. Здесь они с одноклассниками прогуливали уроки и испытывали удачу в тире.

Сегодня многое изменилось, но эти моменты навсегда остались частью его истории: «Вот тут тир стоял, игровые автоматы стояли, бильярдная всегда здесь была. Не знаю, что сейчас там. Но бильярдная была — злачное место. Нас старшеклассники пугали: мол, туда не ходите. А мы думали: сами туда пойдём».

Время меняет города, улицы и целые районы. Но есть вещи, которые остаются неизменными. Для тысяч людей Шымкент продолжает оставаться не просто точкой на карте, а местом, где прошли самые важные годы жизни и где навсегда осталась частичка их сердца.