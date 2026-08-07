Чего хотят шымкентцы? Разбор обращений жителей к акиму города

Во втором квартале 2026 года аким Шымкента Габит Сыздыкбеков провёл встречи с жителями пяти районов — Аль-Фараби, Каратау, Турана, Абая и Енбекши. Итоги этих встреч город оформил в пять отчётов об исполнении плана мероприятий: 843 обращения с указанием заявителя, сути обращения, срока и ответственного управления. Массив небольшой, но репрезентативный: это не выборка соцопроса, а прямая речь горожан, зафиксированная и переведённая в поручения. Если читать его не как список, а как данные, он даёт точную картину того, чем реально живёт город — и где проходят линии напряжения между жителем и администрацией.

Как распределилась нагрузка по районам

Число обращений по районам оказалось следующим: Аль-Фараби — 193, Каратау — 184, Туран — 173, Абай — 161, Енбекши — 132. Разрыв между самым «громким» и самым «тихим» районом — около 60 обращений. Повестка у города схожая: набор проблем повторяется от района к району, различаются лишь названия улиц и микрорайонов. Локальной аномалии, где одна тема перекрывала бы все остальные, в данных нет.

Структура спроса: чего именно просят

Если разложить 843 обращения по темам, приоритеты выстраиваются так:

Вода в городской среде — арыки, ливневые стоки, подтопления, дренаж, канализация: около 96 обращений. Документы и законность — легализация собственных бумаг и проверка законности чужих объектов: около 65. Детские и спортивные площадки: около 59. Дороги, асфальт, тротуары: около 53 (при широком счёте, с расширением улиц и ямочным ремонтом, — заметно больше). Земельные участки: около 49. Жильё, очередь, жилищные программы: около 48. Общественный транспорт — маршруты и остановки: около 41. Уличное освещение: около 28. Школы: около 25. Видеонаблюдение: около 20.

Кроме того горожан беспокоили светофоры и искусственные неровности, поликлиники, безнадзорные животные, вывоз мусора, газификация, питьевая вода. Показательно отсутствие в верхней части рейтинга абстрактных или политических тем: спрос почти целиком материальный и привязан к конкретному адресу.

Почти треть обращений — запрос на объяснение

Самый значимый результат анализа лежит в характере обращений. 256 обращений из 843 — около 30% — сформулированы как «провести разъяснительную работу», а не как требование что-либо построить или отремонтировать. Житель приходит на встречу за ответом: как двигается очередь, по какой норме изымают участок под расширение улицы, почему нельзя узаконить постройку.

Внутри этого блока выделяется устойчивый кластер: 37 практически идентичных вопросов касаются жилищной очереди и жилищных программ — «объясните, как продвигается очередь и какие есть варианты». Тридцать семь семей в одном квартале задали администрации, по сути, один вопрос. Классическая проблема коммуникации с чиновниками: люди не понимают правил, по которым распределяется поддержка, и приходят за этим пониманием к акиму лично.

Вода как системная, а не разовая проблема

Крупнейший материальный кластер — управление водой в городской среде. Однако речь не о водоснабжении, а о ливневых стоках, арыках и дренаже: жители просят предотвратить подтопление улиц в дождь, укрепить ирригационные каналы, восстановить водоотвод.

В нескольких обращениях люди просят переложить асфальт, разрушенный при прокладке канализации, или восстановить арыки, разрытые при подведении освещения. В Абае жители предлагают заменить трубу открытым арыком как более эффективным решением; в Туране неверно проложенный арык привёл к подтоплению и аварийному состоянию придорожного объекта. Похоже что работы одних коммунальных служб создают задачи для других, а издержки в итоге ложатся на горожан.

«Проверьте законность»: горизонтальные жалобы как индикатор

Горизонтальная жалоба — это когда горожанин обращается к акиму, чтобы тот проверил другого горожанина. Около 65 обращений связаны с документами и законностью, и этот блок распадается надвое. Первая часть — про собственные бумаги: легализовать дом, участок, разъяснить порядок. Вторая, аналитически более интересная, — про соседа: жители приносят конкретный адрес чужого бизнеса и просят проверить его законность. За квартал под такую проверку попали объекты общепита, торговли, площадки для откорма скота, банкетные залы, стихийные рынки — не менее пятнадцати случаев.

Рост города опережает инфраструктуру

Отдельная сквозная линия — транспорт, остановки и освещение в новых микрорайонах. Жители просят «завести» сюда автобус, поставить остановку, дать свет на уже застроенных улицах. Жилищная застройка идёт быстрее, чем за ней успевает базовая инфраструктура.

Запросы на социальную защиту

Среди прочих тем важными кажутся обеспечение особенных детей лекарствами и средствами реабилитации, постановка на жилищную очередь осиротевших детей, санаторно-курортные путёвки для пенсионеров, создание доступной среды и инклюзивного пространства. Эти случаи единичны, но именно они показывают, что для части горожан встреча с акимом — это обращение к социальному государству напрямую.

Что показывает этот массив данных в целом?

843 обращения рисуют портрет быстро растущего, прагматичного Шымкента, где все пять районов волнуют схожие бытовые задачи. За списком просьб о свете, дорогах и остановках просматриваются два важных системных наблюдения:

Запрос на диалог и открытость. Почти треть обращений сводится к просьбам «объясните правила» . Это показывает высокую потребность жителей в простой и понятной информации от города.

Активная гражданская позиция. Многие обращения касаются не личных трудностей, а порядка вокруг: жители просят проверить документы на соседние объекты или бизнес. Такой народный контроль говорит о том, что шымкентцы искренне болеют за облик своих улиц и хотят сделать город лучше вместе с властью.

Материал подготовлен на основе пяти официальных отчётов об исполнении плана мероприятий по итогам встреч акима Шымкента с жителями районов Аль-Фараби, Каратау, Туран, Абай и Енбекши за II квартал 2026 года.