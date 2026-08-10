Рынок труда: сколько безработных в Шымкенте и Туркестанской области?

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало свежие данные по рынку труда за I квартал 2026 года. В целом по стране показатель безработицы держится на стабильной отметке 4,5% (около 446 тысяч человек по методологии МОТ).

Однако на юге страны ситуация имеет свою специфику и несколько отличается от общегосударственного тренда.

Главные цифры: Шымкент и Туркестанская область

Шымкент и Туркестанская область показывают одинаковый уровень безработицы — 4,6%, что немного выше среднереспубликанского значения (4,5%).

Для сравнения:

Самый низкий уровень безработицы в РК: Карагандинская область ( 4,0% ) и область Ұлытау ( 4,1% ).

Самый высокий уровень безработицы в РК: Мангистауская область (5,0%) и Павлодарская область (4,9%).

В чем разница между Шымкентом и Туркестанским регионом?

Хотя цифра 4,6% совпадает, экономическая реальность и причины вызова на рынке труда в этих двух соседних регионах кардинально отличаются:

Шымкент (мегаполис): Высокая нагрузка на рынок труда создается из-за бурное роста населения и активной внутренней миграции. Город быстро растет, основной поток вакансий генерируют сфера торговли, логистика, общепит и строительный сектор.

Туркестанская область (аграрный регион): Основная часть экономически активного населения сосредоточена в сельском хозяйстве и семейном предпринимательстве. Здесь сохраняется высокая доля молодежи и традиционно высокий уровень самозанятости, из-за чего регион особенно остро нуждается в создании новых постоянных рабочих мест вне аграрного сектора.

Интересные детали и тренды по Казахстану

Женщины ищут работу чаще мужчин: В целом по стране безработица среди женщин составляет 5,0%, тогда как среди мужчин — 4,0%. Город и село практически сравнялись: В городах уровень безработицы составляет 4,5%, в сельской местности — 4,6%. Молодежь активно задействована: Безработица среди молодежи (15–34 лет) находится на низком уровне — всего 3,0%, а доля NEET-молодежи (тех, кто не учится и не работает) составляет 5,8%. Где работает больше всего казахстанцев? Торговля — 16,7%

Образование — 13,3%

Промышленность — 12,6%

Сельское хозяйство — 10,2%

Итог

Шымкент и Туркестанская область остаются регионами с высокими демографическими темпами и огромным трудовым потенциалом. Главный вызов для юга сегодня — переводить гибкую и сезонную занятость в качественные, стабильные рабочие места с официальным оформлением.