Рынок труда: сколько безработных в Шымкенте и Туркестанской области?

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало свежие данные по рынку труда за I квартал 2026 года. В целом по стране показатель безработицы держится на стабильной отметке 4,5% (около 446 тысяч человек по методологии МОТ).
Однако на юге страны ситуация имеет свою специфику и несколько отличается от общегосударственного тренда.
Главные цифры: Шымкент и Туркестанская область
Шымкент и Туркестанская область показывают одинаковый уровень безработицы — 4,6%, что немного выше среднереспубликанского значения (4,5%).
Для сравнения:
Самый низкий уровень безработицы в РК: Карагандинская область (4,0%) и область Ұлытау (4,1%).
Самый высокий уровень безработицы в РК: Мангистауская область (5,0%) и Павлодарская область (4,9%).
В чем разница между Шымкентом и Туркестанским регионом?
Хотя цифра 4,6% совпадает, экономическая реальность и причины вызова на рынке труда в этих двух соседних регионах кардинально отличаются:
Шымкент (мегаполис): Высокая нагрузка на рынок труда создается из-за бурное роста населения и активной внутренней миграции. Город быстро растет, основной поток вакансий генерируют сфера торговли, логистика, общепит и строительный сектор.
Туркестанская область (аграрный регион): Основная часть экономически активного населения сосредоточена в сельском хозяйстве и семейном предпринимательстве. Здесь сохраняется высокая доля молодежи и традиционно высокий уровень самозанятости, из-за чего регион особенно остро нуждается в создании новых постоянных рабочих мест вне аграрного сектора.
Интересные детали и тренды по Казахстану
Женщины ищут работу чаще мужчин: В целом по стране безработица среди женщин составляет 5,0%, тогда как среди мужчин — 4,0%.
Город и село практически сравнялись: В городах уровень безработицы составляет 4,5%, в сельской местности — 4,6%.
Молодежь активно задействована: Безработица среди молодежи (15–34 лет) находится на низком уровне — всего 3,0%, а доля NEET-молодежи (тех, кто не учится и не работает) составляет 5,8%.
Где работает больше всего казахстанцев?
Торговля — 16,7%
Образование — 13,3%
Промышленность — 12,6%
Сельское хозяйство — 10,2%
Итог
Шымкент и Туркестанская область остаются регионами с высокими демографическими темпами и огромным трудовым потенциалом. Главный вызов для юга сегодня — переводить гибкую и сезонную занятость в качественные, стабильные рабочие места с официальным оформлением.