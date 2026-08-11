Шымкент растёт за счёт области, но «отдаёт» жителей Астане и Алматы

За январь–июнь 2026 года миграционный прирост населения Шымкента составил 6572 человека. Практически весь прирост обеспечило перемещение внутри страны, прежде всего приток из Туркестанской области, — на общую численность города внешняя миграция почти не влияет.

Прирост дала внутренняя миграция, а не зарубежье

За полугодие в Шымкент прибыло 76 138 человек, выбыло — 69 566. Разница и формирует прирост в 6572 человека.

Из них внутренняя миграция дала +6477, внешняя — всего +95. То есть рост города — это переток населения между регионами Казахстана, а не приезд из-за рубежа.

Обмен со странами СНГ дал +95 человек. Основной плюс — Узбекистан (+103); в то же время сальдо с Россией отрицательное (−11). С дальним зарубежьем баланс нулевой: прибыло и выбыло по 19 человек.

Главный источник новых жителей — Туркестанская область

В межрегиональном обмене решающую роль играет соседняя область. Сальдо миграции Шымкента с Туркестанской областью — +8815 человек: приехало заметно больше, чем уехало.

Одновременно город теряет жителей в пользу двух столиц. Сальдо с Астаной — −1524 человека, с Алматы — −963, с Алматинской областью — −399.

Положительный баланс сложился также с Жамбылской (+219), Кызылординской (+208), Западно-Казахстанской (+113) и Мангистауской (+112) областями.

Приезжают молодые и трудоспособные

Основу притока составляют люди трудоспособного возраста: их сальдо — +3949, почти 60% всего прироста. Ещё +2165 приходится на детей и подростков младше трудоспособного возраста, +458 — на население старших возрастов.

Самый активный приток — в молодых группах. Наибольшее сальдо у горожан 20–24 лет (+1335) и 15–19 лет (+1036); заметен и приток семей с маленькими детьми — группа 0–4 года дала +978.

Город получает больше образованных, чем теряет

Среди жителей старше 15 лет сальдо миграции по уровню образования положительное на всех ступенях. Больше всего город прибавил людей с высшим образованием — +2405, со средним профессиональным (специальным) — +1539.

По специальностям во внутренней миграции Шымкент в плюсе по педагогам, медикам и техническим специалистам: прибывших с педагогическим образованием больше выбывших на 943 человека, с медицинским — на 474, с техническим — на 243.

По целям переезда сальдо распределилось так: −прочие причины (жильё, семья и другое) +3500, работа +490, учёба +417.

Внутри города: окраины растут, центр теряет население

Прирост распределяется по районам крайне неравномерно. Абайский район получил +7765 человек, Каратауский — +4657.

Одновременно три района ушли в минус: Аль-Фарабийский (−2917), Енбекшинский (−1629) и Тұран (−1304). Картина указывает на перемещение горожан из сложившихся центральных районов в районы новой застройки на окраинах.

Главное

+6572 человека — миграционный прирост Шымкента за первое полугодие 2026 года; прибыло 76 138, выбыло 69 566.

— миграционный прирост Шымкента за первое полугодие 2026 года; прибыло 76 138, выбыло 69 566. +8815 — сальдо с Туркестанской областью, главным источником новых жителей. При этом Астане город отдал 1524 человека, Алматы — 963.

— сальдо с Туркестанской областью, главным источником новых жителей. При этом Астане город отдал 1524 человека, Алматы — 963. Почти 60% прироста — люди трудоспособного возраста; жителей с высшим образованием город получил на 2405 больше, чем потерял.

прироста — люди трудоспособного возраста; жителей с высшим образованием город получил на больше, чем потерял. Внутри города приток концентрируется в Абайском и Каратауском районах, тогда как Аль-Фарабийский, Енбекшинский и Тұран теряют население.

Данные: Бюро национальной статистики АСПиР РК на основе административных данных системы регистрации МВД. Учитывается зарегистрированная миграция за январь–июнь 2026 года.