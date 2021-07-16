В Туркестанской области осудили браконьеров, задержанных полицейскими за незаконную ловлю рыбы.

Напомним, во время оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконной добычей рыбы, в том числе редких и исчезающих видов животных и растений, сотрудники природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области выявили очередной случай браконьерства. Так, в инспекторы местной полицейской службы Келесского РОП на территории Актюбинского аульного округа задержали браконьеров, промышлявших незаконной ловлей рыбы на озере Каракол.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что двое подозреваемых добывали рыбу с помощью трех рыболовных сетей. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли лодку, рыболовные снасти и более 100 кг сазана. Задержанные молодые люди оказались местными жителями. Для выяснения всех обстоятельств дела подозреваемых доставили в районный отдел полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 ч.3 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом следователи направили в суд для принятия законного решения. В результате постановлением суда обоим подсудимым назначили наказание в виде трёх лет ограничения свободы каждому.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают, что за незаконную добычу животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу РК, предусмотрена строгая уголовная ответственность. Стражи порядка призывают жителей области соблюдать законы и беречь природу!