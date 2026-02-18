В Шымкенте мужчина избил судебного пристава: ему вынесен приговор

Инцидент произошёл 26 августа 2025 года в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента и сегодня по факту избиения был вынесен приговор, передает OTYRAR.

Как стало известно, летом прошлого года подсудимый Е. пришёл на судебное заседание вместе со знакомыми, однако попасть в зал им не разрешили. После отказа судебного пристава мужчины проигнорировали требования порядка и незаконно проникли в здание суда через вход, предназначенный для людей с инвалидностью. Попытка сотрудника суда остановить нарушителей закончилась дракой.

«Как установил суд, пристава сначала избили в здании, затем силой вывели на улицу и продолжили наносить удары. Подсудимый Е. присоединился к избиению уже на прилегающей территории, ударив потерпевшего кулаком по лицу. Прокурор, потерпевший и его представители настаивали на реальном лишении свободы. Подсудимый вину не признал и просил оправдать его», — уточнили детали в пресс-службе суда.

С учётом судимости и позиции подсудимого сегодня суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.