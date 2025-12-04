«Убил и выбросил на мусорку»: Подробности приговора школьника

Сегодня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента огласил приговор 17-летнему обвиняемому.

Дело касалось жестокого убийства 26-летней Дианы Онгарбаевой, тело которой спустя десять дней после исчезновения обнаружили возле мусорного контейнера.

Бахыт Тыналиев, судья:

«Назначить ему наказание по пункту 1 статьи 99 угаловного кодекса Республики Казахстан в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы».

В суде так же отметили, что 7 лет и 6 месяцев лишения свободы это максимальное наказание, предусмотренное законом для несовершеннолетнего по данной статье. Факт надругательства над телом погибшей не был подтвержден следствием. Родные Дианы Онгарбаевой с таким приговором не согласны и будут подавать на апелляцию.

Айдана Онгарбаева, семья потерпевшей:

«7 лет за такому жестокому убийце это слишком мало. Он нанес ей не один удар ножом, действовал осознанно. У него были намерения изнасиловать её, но этот эпизод оставили без доказательств, хотя существуют и его собственные признания на этот счёт. Надругательство над телом также не засчитали, но разве выбросить тело в мусорном пакете — это не надругательство? Кто вернёт двум девочкам мать?».

Кроме того, суд назначил возмещение материального ущерба в размере 10 миллионов тенге. Напомним, трагедия произошла в августе. По данным следствия, подросток приехал в Шымкент на заработки и нашел Диану через социальную сеть, договорившись об уборке квартиры. Когда женщина закончила работу и попросила оплату 15 тысяч тенге, он напал на нее с ножом, после чего попытался скрыть следы преступления, завернув тело в полиэтилен и выбросил у мусорного контейнера.